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Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık: Büyük ikramiye 107 milyonu aştı

Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık Cumartesi akşamı yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 107 milyon lirayı geçti. İşte Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık talihli rakamlar...

Sayısal Loto sonuçları 25 Aralık: Büyük ikramiye 107 milyonu aştı

Çılgın Sayıla Loto sonuçları 25 Aralık Cumartesi akşamı büyük ikramiye heyecanı içerisinde açıklandı. Uzun süredir devreden büyük ikramiye 6 bilen çıkmayınca yine devretti. Devreden büyük ikramiye tutarı 107 milyon lirayı aştı. İşte Cumartesi akşam yapılan çekiliş sonrası kazandıran numaraları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 25 ARALIK 2021:

10 - 45 - 53 - 66 - 77 - 88 ve JOKER: 64, SÜPERSTAR: 49

HABERTÜRK SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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