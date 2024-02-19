Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar canlı yayında açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde heyecan bugün de devam etti. Şans oyunuseverler için Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İşte, 19 Şubat Sayısal Loto sonuçları ile sonuç sorgulama ekranı...

19 ŞUBAT 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

7 - 10 - 15 - 31 - 52 - 77

JOKER 78 + SÜPERSTAR 38

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.