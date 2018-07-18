Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Daha önce sadece cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun haftada iki kere yapılmasına karar verildi. Bundan sonra çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak olan Sayısal Loto için alınan bu kararadan sonra ilk çekiliş bu akşam yapılacak. Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda alt gruplara dağıtılan büyük ikramiyenin artık 6 bilen çıkana kadar devretmeye devam edecek. Peki, Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 18 Temmuz Sayısal Loto çekilişinin detayları...
SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Sayısal Loto oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlandı. İlk çekiliş çarşamba, ikinci çekiliş ise cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yeni karardan sonra yapılacak Sayısal Loto'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak.
Şans oyunlarının çekilişleri 21.15'te başlıyordu. Bugün yapılacak Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi nedeniyle çekilişlerin saat kaçta yapılacağı henüz bilinmiyor. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak çekilişin saatleri resmi olarak açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak. Çekilişlerin 21.15'te başlayacağı tahmin ediliyor. Fakat aynı gün yapılacak iki tane farklı çekiliş nedeniyle saatlerde farklılık olabilir.
BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun en son yapılan 14 Temmuz 2018 tarihli 1131. hafta çekilişinde şanslı numaralar 01 - 05 - 13 - 20 - 25 - 39 olarak belirlendi. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirdi. Öte yandan, 5 bilen 196 kişi 4 bin 25 lira 5'er kuruş, 4 bilen 9 bin 19 kişi 66 lira, 3 bilen 158 bin 556 kişi 10 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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