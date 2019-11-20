Sberbank ve Mail.Ru dijitalde ortaklığa gitti

Borsada 115 bin puan görülür mü?

Rusya'nın internet şirketi Mail.Ru ile ülkenin önemli finans kuruluşlarından Sberbank, online yemek ve taksi pazarında ortak faaliyet göstermek için 1 milyar dolarlık yatırım konusunda anlaşmaya vardı.

Kaynaklar, varılan anlaşma konusunda resmi açıklamanın yıl bitmeden yapılacağını aktarıyor.

Atılan adımın, Sberbank'ın dijital ekonomi alanında elini güçlendirerek, Rusya'nın en büyük teknoloji şirketi Yandex ile rekabette yeni bir sayfa açma amacı taşıdığı kaydediliyor.

Öyle ki, Yandex ülkedeki araç paylaşım pazarını neredeyse tekel olması ile dikkat çekiyor.

İki şirketin ortaklık konusunda anlaşma ile birlikte ise, Sberbank'ın Mail.Ru'dan azınlık hissesi alacağı da bildiriliyor.

Anlaşma ilgili değerlendirmede bulunan Sberbank CEO'su German Gref, "Ortaklığımızın Rusya'daki dijital ekonomiyi büyüteceğine inanıyoruz" dedi.

Bir dönem Türkiye'de de faaliyet gösteren Sberbank, 2012-2019 yılları arasında Denizbank'ın en büyük hissedarı konumundaydı.

Rus finans kuruluşu 2018 yılında Denizbank'ın yüzde 99.85 oranındaki hissesinin 3.2 milyar dolar karşılığında Emirates NBD’ye devri için anlaşmış ve söz konusu devri Ağustos ayında tamamlamıştı.