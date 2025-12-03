Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünyadan Scarlett Johansson, Woody Allen'a desteğini sürdürüyor: Ben ona inanıyorum

        Scarlett Johansson, Woody Allen'a desteğini sürdürüyor: Ben ona inanıyorum

        Woody Allen'ın kızının 2019'da yönelttiği cinsel istismar iddialarının ardından Scarlett Johansson, neden ünlü yönetmenin yanında durduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 15:27 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:27
        "Ben ona inanıyorum"
        Scarlett Johansson, hakkında cinsel istismar iddiaları ortaya atılan Woody Allen'ı savunmasına açıklık getirerek ünlü yönetmene desteğini sürdürdü. Cinsel istismar iddiası, 2019'da Allen'ın kızı tarafından yöneltilmişti.

        41 yaşındaki Scarlett Johansson, Daily Telegraph'a verdiği röportajda, 90 yaşındaki Woody Allen'ı desteklediğini açıkça belirtirken; "Annem her zaman kendim olmam, dürüst olmanın ve inandığınız şeyler için ayağa kalkmanın önemli olduğunu görmem için beni cesaretlendirdi" ifadesini kullandı.

        Scarlett Johansson; "İnsanın her zaman konuşma zamanı olmadığını bilmesi de önemli. İnsanların kendilerini susturması gerektiğini söylemiyorum. Bazen söz sırası sende değildir. Olgunlaştıkça bunu daha iyi anladım" diye konuştu.

        Scarlett Johansson, Woody Allen'ın 'Maç Sayısı', 'Scoop' ve 'Barselona, Barselona' filmlerinde rol aldı. Allen'a yönelik cinsel istismar iddiasının ortaya çıktığı 2019'da The Hollywood Reporter'a konuşan Johansson; "Woody'yi seviyorum. Ona inanıyorum ve onunla her zaman çalışırım" demişti. O dönem yaptığı açıklamada; "Woody'yi ne zaman fırsat bulursam görüyorum ve bu konu hakkında onunla pek çok kez konuştum. Ona karşı çok açık davrandım, o da bana karşı çok açık davrandı. Masum olduğunu söylemeye devam ediyor ve ben ona inanıyorum" diye eklemişti.

        Woody Allen, evlat edindiği kızı Dylan Farrow'un çocukken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmesinin ardından Hollywood'daki birçok kişinin desteğini kaybetti.

        Woody Allen, ilk olarak 1992'de ortaya atılan ve #MeToo hareketi sırasında yeniden gündeme gelen iddiaları hep reddetti. Dylan'ın 37 yaşındaki kardeşi gazeteci Ronan Farrow, 2016'da Hollywood Reporter'da kız kardeşini destekleyen bir köşe yazısı kaleme almış, "Ailemin acı dolu geçmişinden uzaklaşmak için çok çabaladım ve çalışmalarımın kendi ayakları üzerinde durmasını istedim. Bu yüzden yıllarca kız kardeşimin iddiaları hakkında yorum yapmaktan kaçındım" demişti.

        "Kız kardeşime inanıyorum" diye Ronan Farrow; "Ona güvenen bir erkek kardeş olarak bu her zaman doğruydu ve 5 yaşındayken bile babamızın onun etrafındaki tuhaf davranışlarından rahatsız oluyordu. Gecenin bir yarısı yatağına tırmanıp baş parmağını emmeye zorlaması gibi. Daha da önemlisi, davaya bir avukat ve muhabir olarak yaklaştım ve iddialarını inandırıcı buldum" diye eklemişti.

        Eskiden birlikte çalıştığı Diane Keaton ve Javier Bardem gibi isimler Scarlett Johansson'a katılıp Woody Allen'ı savunurken, birçok ünlü oyuncu, Allen ile bir daha asla çalışmayacaklarını kamuoyuna açıklamıştı.

        #Scarlett Johansson
        #Woody Allen
        #cinsel istismar
        #cinsel taciz
