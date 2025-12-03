Scarlett Johansson, Woody Allen'a desteğini sürdürüyor: Ben ona inanıyorum

Scarlett Johansson, hakkında cinsel istismar iddiaları ortaya atılan Woody Allen'ı savunmasına açıklık getirerek ünlü yönetmene desteğini sürdürdü. Cinsel istismar iddiası, 2019'da Allen'ın kızı tarafından yöneltilmişti.

41 yaşındaki Scarlett Johansson, Daily Telegraph'a verdiği röportajda, 90 yaşındaki Woody Allen'ı desteklediğini açıkça belirtirken; "Annem her zaman kendim olmam, dürüst olmanın ve inandığınız şeyler için ayağa kalkmanın önemli olduğunu görmem için beni cesaretlendirdi" ifadesini kullandı.

Scarlett Johansson; "İnsanın her zaman konuşma zamanı olmadığını bilmesi de önemli. İnsanların kendilerini susturması gerektiğini söylemiyorum. Bazen söz sırası sende değildir. Olgunlaştıkça bunu daha iyi anladım" diye konuştu.

Scarlett Johansson, Woody Allen'ın 'Maç Sayısı', 'Scoop' ve 'Barselona, Barselona' filmlerinde rol aldı. Allen'a yönelik cinsel istismar iddiasının ortaya çıktığı 2019'da The Hollywood Reporter'a konuşan Johansson; "Woody'yi seviyorum. Ona inanıyorum ve onunla her zaman çalışırım" demişti. O dönem yaptığı açıklamada; "Woody'yi ne zaman fırsat bulursam görüyorum ve bu konu hakkında onunla pek çok kez konuştum. Ona karşı çok açık davrandım, o da bana karşı çok açık davrandı. Masum olduğunu söylemeye devam ediyor ve ben ona inanıyorum" diye eklemişti.