UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Schalke 04, İngiliz devi Manchester City'yi konuk etti. Manchester City, Schalke defansının büyük hatasında Agüero'nun golüyle 18. dakikada öne geçti.

Oyunu üstün götüren İngiliz ekibine ilk şok 38'de geldi. Otamendi'nin elle müdahalesi sonrası VAR incelemesiyle penaltı kararı çıktı. Topun başına gelen Bentaleb skoru eşitledi.

İlk yarının normal süresi sona ermek üzereyken bu kez Fernandinho'nun müdahalesiyle hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bentaleb, bir kez daha topu ağlara yollayarak skoru Schalke 04 lehine çevirdi: 2-1.

Maçın 2. yarısında skoru dengelemeye çalışan Manchester City'de ilk penaltıya sebebiyet veren Otamendi, 2. kırmızı kartını görerek 68'de oyundan atıldı.

85. dakikada Schalke 04'ün eski oyuncusu Sane, müthiş bir golle skoru eşitledi: 2-2.

90. dakikada Sterling, Alman ekibinin savunmasını zayıf yakaladı ve maçın sonucunu belirledi: 3-2.

Mücadelenin rövanşı 12 Mart'ta oynanacak.