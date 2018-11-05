Schalke Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Schalke 04 Galatasaray maçı şifreli mi? Geçtiğimiz maçın şifreli yayınlanması sarı kırmızılı taraftarlarda merak uyandırdı. Bu maçın hangi kanaldan yayınlanacağı ve maçın şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağı araştırılıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında Almanya’nın Schalke takımı karşı karşıya gelecek. Grupta geri kalan 3 müsabakada sarı-kırmızılılar, 4 puanla üçüncü sırada yer alırken, Alman temsilcisi ise 5 puan ikinci sırada bulunuyor. Peki, Schalke Galatasaray maçı ne zaman? Schalke Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SCHALKE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray deplasmanda Schalke ile karşılaşacak bu maç 23.00'da başlayacak. 23.00'da başlayacak maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın şifreli olarak yayınlanması bekleniyor. Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yaparken, Andrew Dallas ve Nicholas Walsh ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Francis Connor olacak.

GALATASARAY, AVRUPA KUPALARINDA 275. MAÇINA ÇIKACAK

AVRUPA'DA 275. RANDEVU

Galatasaray, Schalke karşılaşması ile Avrupa kupalarında 275. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha önce çıktığı 274 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 103 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cim Bom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 405 gol gördü.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 108. MAÇI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 107 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galip ayrılırken, 52 kez rakiplerine mağlup oldu. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray, attığı 109 gole karşın kalesini 176 gole kapatamadı.



SCHALKE İLE 4. MAÇI

Galatasaray ile Schalke bugüne kadar hepsi UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere resmi maçlarda üç kez rakip oldu. İki kez İstanbul’da oynanan müsabakalar 1-1 ve 0-0 berabere sona erdi. Almanya’daki karşılaşmayı ise sarı-kırmızılılar 3-2 kazanmasını bildi.



ALMANYA'DA KRİTİK DÖNEMEÇ

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarının yarısı sona ererken Galatasaray 3 maçta 4 puan topladı. Şu an 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Almanya’da kritik bir müsabakaya çıkacak. Rakibini mağlup etme planları yapan Aslan, buradan alınacak 3 puanla ile Schalke’nin üst sırasına yükselecek.

GALATASARAY, ALMANYA DEPLASMANINDA

Schalke 04'ün yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Portekiz'den Porto takımlarının yer aldığı D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 3. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Grubun diğer maçında ise aynı saatte lider Porto ile puanı bulunmayan Lokomotiv Moskova, Portekiz'deki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İSKOÇ HAKEM GÖREV YAPACAK

Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek.

Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek.

Andrew Dallas ile Nicholas Walsh'ın ilave yardımcı hakem olacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Francis Connor yapacak.

PUAN DURUMU

D Grubu'nda 4. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P Porto 3 2 1 0 5 2 3 7 Schalke 04 3 1 2 0 2 1 1 5 Galatasaray 3 1 1 1 3 1 2 4 Lokomotiv Moskova 3 0 0 3 1 7 - 6 0

SARI KIRMIZILILARDA SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 2 futbolcu Schalke 04'e karşı sahadaki yerini alamayacak.

Ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Fernando Reges'in durumları ise belirsizliğini koruyor.

SON 4 RESMİ MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçında galibiyet alamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Spor Toto Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi'nde ise 1 müsabakayı kazanamadı.

Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 5 gole engel olamadı.

ALMAN EKİBİNDE 3 EKSİK

Schalke 04'te 3 futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Mavi-beyazlı ekipte kaleci Ralf Fahrmann, savunma oyuncusu Hamza Mendyl ile hücum futbolcusu Cedric Teuchert'in sakatlıkları bulunuyor.

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