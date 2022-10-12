SCHENGEN VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020’den beri Schengen üyesi olan ülkelere elektronik başvuru yapılabilmektedir. Vize başvurusunda bulunacak kişiler öncelikle kurumun talep ettiği belgeleri temin etmek zorunda ve e-randevu üzerinden işlemlerini tamamlayabilir.

Vize alındıktan sonra birlik üyesi ülkeler arasında verilen süre kadar kalabilirsiniz. Önemli nokta, ilk girişin vize alınan ülkeden yapılması gerektiğidir, daha sonra diğer ülkelere giriş yapabilirsiniz.

Örnek olarak İsviçre’ye gitmek istiyorsanız Schengen vizesine önce İsviçre üzerinden başvuru yapıp daha sonra diğer ülkelere geçiş talep edebilirsiniz.