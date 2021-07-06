HABERTURK.COM

Nitelikli cam konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden SCHOTT, 1989 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Bolu ve Çerkezköy’de bulunan fabrikalarıyla Türkiye’de beyaz eşya sektörüne yönelik düz cam üretimi gerçekleştiren şirket, bugün 4 kıtada toplam 20 ülkeye Türkiye’den ürün ihraç ediyor. SCHOTT 100 milyon TL yatırımla hayata geçireceği yeni fabrikasının temellerini attı. Bolu’da 20 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösterecek olan yeni üretim tesisinde fırın, ocak, davlumbaz ve buzdolabı ön kapak camları ağırlıklı olmak üzere katma değeri yüksek cam üretimi gerçekleştirecek. Yeni istihdam imkanları yaratacak olan tesisle Bolu’da çalışan sayısını yaklaşık iki katına çıkaracak olan SCHOTT, yurt dışına ihracatı yapılacak ürünlerle de Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

KAPASİTE YÜZDE 25 ARTACAK

Yeni fabrikanın temel atma töreninde konuşan SCHOTT Orim Genel Müdürü Hakan Gerdan, “1884 yılında kurulan SCHOTT, bugün 34 ülkede 40 fabrikası ve 16.500 çalışanı ile faaliyet gösteren köklü global bir şirket. 1989 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz Türkiye, SCHOTT dünyasında çok önemli bir konuma sahip. SCHOTT olarak Türkiye’ye, Türkiye’deki çalışanlarına çok güveniyor, buraya duyduğumuz güvenle yatırımlarımızı düzenli sürdürüyoruz. Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız günden bu yana ürettiğimiz inovatif ürünlerle hem üreticilerin hem de tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyor, müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunuyoruz. SCHOTT Türkiye, her yıl bölgesinde açıklanan vergi sıralamasında ilk 10’da yer alıyor. Geçen yıl 60 milyon Euro seviyesinde ciro gerçekleştirdik. Bu yıl ciromuzu daha da artıracağız” diye konuştu.

Temellerini attığımız yeni fabrikayla Bolu’daki üretim kapasitelerini yüzde 50, Türkiye’deki toplam üretim kapasitelerini de yaklaşık yüzde 25 oranında artıracaklarını ifade eden Hakan Gerdan, “Yeni istihdam yaratacak olan yeni fabrikamızla birlikte, şu anda 700 olan çalışan sayımız 1000’e çıkacak. Müşterilerimizin istek ve artan taleplerini karşılamak için yatırım ve altyapı çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Yeni fabrikamızda Endüstri 4.0 ve dijitalleşme altyapısına da yatırım yapıyoruz. 2022 yılının Ocak ayında hizmete açmayı hedeflediğimiz yeni fabrikamızın Bolu’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.