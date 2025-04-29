Seal U DM-i, dört tekerlekten çekişli versiyonu ile geldi Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, yeni 1.5 litrelik turbo motora ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip BYD SEAL U DM-i AWD satışa sunuldu. Yeni modelin lansmana özel satış fiyatı 2 milyon 845 bin TL olarak açıklandı

Habertürk Giriş: 29.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:04 facebook

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