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        Haberler Ekonomi Otomobil Seal U DM-i, dört tekerlekten çekişli versiyonu ile geldi - Otomobil Haberleri

        Seal U DM-i, dört tekerlekten çekişli versiyonu ile geldi

        Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, yeni 1.5 litrelik turbo motora ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip BYD SEAL U DM-i AWD satışa sunuldu. Yeni modelin lansmana özel satış fiyatı 2 milyon 845 bin TL olarak açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:04
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        Seal U'nun 4x4 versiyonu satışa çıktı
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        BYD, Türkiye’deki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Çinli markanın şarj edilebilir hibrit SUV modeli BYD SEAL U DM-i, dört tekerlekten çekişli versiyonuyla satışa çıktı.

        Mayıs başında bayilerde yerini alacak olan yeni modelin, lansmana özel satış fiyatı 2 milyon 845 bin TL olacak.

        SEAL U DM-i AWD modelinde, turbo destekli benzinli motora ek olarak çift elektrikli motor görev yapıyor.

        Elektrikli ve benzinli motorların birlikte çalıştığı sistem, Kum ve Çamur modlarının eklendiği sürüş seçenekleri gibi yeniliklere sahip.

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        Sistem gücü 238 kW (324 PS) seviyesine ulaşan bu versiyon, 0’dan 100 km/s hıza 5.9 saniyede çıkabiliyor.

        Dört tekerlekten çekiş sisteminin eklenmesi ile, BYD Seal U DM-i AWD modelinde enerji yönetimi de yeniden düzenlendi.

        Yeni AWD versiyonu tam elektrikli sürüş modunda 70 kilometreye kadar menzil sunan otomobil, hibrit modda toplam 870 kilometre yol gidebiliyor.

        SEAL U DM-i, AWD versiyonuyla birlikte 1.5 litrelik turbo benzinli motorunu da kullanıcılarla buluşuyor. 96 kW (131 PS) gücündeki bu motor, elektrikli sistemle birlikte çalışıyor.

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