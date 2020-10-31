Efsanevi oyuncu Sean Connery bugün yani 31 Ekim 2020 tarihinde 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberi sonrasında Sean Connery'nin kim olduğu merak konusu oldu. Peki Sean Connery kimdir? Sean Connery biyografisi...

SEAN CONNERY KİMDİR?

Sir Thomas Sean Connery 25 Ağustos 1930 yılında Edinburg, İskoçya'da doğmuştur. Oyuncu ve yapımcıdır. En bilinen rolü James Bond film serilerinin Ajan 007 James Bond karakteridir. Kızıl Ekim, Gülün Adı ve Kaya filmleri en çok tanınan filmleridir. Kendisi gibi oyuncu Jason Connery'nin babasıdır. Boyu 1.89 m dir.

Connery, 1950 yılında girdiği "Bay Kainat" yarışmasında üçüncü olmuştur. Daha sonra Ian Fleming'in yazdığı "Dr. No" (1962),"Goldfinger" (1964),"Rusya'dan Sevgilerle" (1963),"Thunderball" (1965),"İnsan İki Kere Yaşar" (1967) ve "Ölümsüz Elmaslar" (1971) filmlerindeki Ajan 007 James Bond karakteriyle adını tüm dünyaya duyurmuştur. Ayrıca "The Untouchables" filmiyle "En İyi Yardımcı Aktör Oscarı" nı almıştır. Ayrıca yönetmen Mustafa Akkad'ın çekmeyi planladığı Selahaddin Eyyubi filminden başrol oynamayı kabul etmiş, ancak Akkad'ın El-Kaide'nin terör saldırılarında ölmesi sonucu film gerçekleşmemiştir.