Sean Penn, ilk evliliğini 1985 - 1989 arasında Madonna ile yaptı. Daha sonra Hollywood’un en güzel kadınları arasında anılan Robin Wright ile evlenen Penn'in dört yıl süren bu evliliğinden şimdi 31 yaşında olan kızı Dylan ve 28 yaşındaki oğlu Hopper dünyaya geldi.

Penn en ses getiren ilişkilerinden birini ünlü oyuncu Charlize Theron ile yaşamıştı. Ünlü çift nişanlanmış ancak bu aşk da evlilik gerçekleşemeden sona ermişti.