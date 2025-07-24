Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sebastian Szymanski'den Feyenoord değerlendirmesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Sebastian Szymanski'den Feyenoord değerlendirmesi!

        Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Al-Ittihad ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 00:58 Güncelleme: 24.07.2025 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Szymanski'den Feyenoord değerlendirmesi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, Al-Ittihad ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu.

        Kamp süreci ve kendi performansı sorulan Polonyalı futbolcu, "Kendimle ilgili konuşan bir futbolcu değilim. Takımla ilgili konuşmak istiyorum. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. En önemli şey, kazanma mentalitesinin olması. Böyle bir noktada olmak çok değerli. Fit olabilmek ve iyi bir performans sergilemek adına bu süreci iyi değerlendirmek gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Herkes en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen yorgunluk hissi olabiliyor ama herkes yüzde yüzünü vermeye çalışıyor ve bu da sonuçtan anlaşılabiliyor." dedi.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Feyenoord eşleşmesi ve kendisinin Hollanda ekibiyle ilgili yaptığı, "Görüşürüz" paylaşımı sorulan Szymanski, "Benim için özel bir kura oldu. Orada geçirdiğim zamanlarda çok güzel anlar yaşadım. Şampiyonluk yaşadım. Karşılaştığımızda güzel bir zaman geçireceğiz. Şu anda Fenerbahçe'deyim. Sahaya çıktığımda kimse benim arkadaşım olmayacak. Elimden geleni yapacağım. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım iyi bir performans ortaya koyabilirim." yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi
        Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi
        "Başımız sağ olsun"
        "Başımız sağ olsun"
        Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Karabük'te orman yangını
        Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Karabük'te orman yangını
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        "Yahudi devletine karşı bitmeyen sorumluluğumuz var"
        "Yahudi devletine karşı bitmeyen sorumluluğumuz var"
        Çocuk yargılanmaları paketi yolda
        Çocuk yargılanmaları paketi yolda
        Galatasaray'dan 3 gollü prova!
        Galatasaray'dan 3 gollü prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı