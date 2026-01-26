Habertürk
        Sebat Gençlik–Fatsa Belediyespor maçına hakem kararları damga vurdu!

        Sebat Gençlik–Fatsa Belediyespor maçına hakem kararları damga vurdu!

        3. Lig'de oynanan Sebat Gençlik Spor–Fatsa Belediyespor maçına hakem kararları damga vururken, iki kulübün başkanı Ahmet Aydemir ve Atalay Armutçu, HT Spor yayınına bağlanarak gündem yaratan kararları değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 16:43 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:43
        3. Lig maçına hakemler damga vurdu!
        TFF 3. Lig’de oynanan Sebat Gençlik Spor'un Fatsa Belediyespor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından hakem kararları gündem oldu. Özellikle Fatsa Belediyespor'un kullandığı frikikte topun filelere değmesine rağmen gol olarak değerlendirilmemesi çok konuşuldu.

        Olaylı maçın ardından iki kulüp başkanı da HT Spor ekranlarında yayınlanan 'Bakış Açısı' programına konuk olup flaş açıklamalarda bulundu.

        AHMET AYDEMİR: ORTA HAKEM GOLÜ VERDİ, YAN HAKEM İPTAL ETTİ

        Fatsa Belediyespor Başkanı Ahmet Aydemir, "Bizim oyuncumuz ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Kırmızı kartlık bir durum göremedik. Bu kararı doğru bulmuyoruz. 82. dakikada serbest vuruş kazandık. Bütün izleyiciler gol diye ayağa kalktı. Orta hakem golü verdi, yan hakemle görüştükten sonra iptal etti. Bu golü görmemek, gözden kaçırmak imkânsız. Top filelerden dönüyor." dedi.

        REKLAM

        "İYİ NİYET GÖREMİYORUZ"

        Karara tepkili olan Aydemir, "İyi niyet göremiyoruz. Deplasman maçına gittik. 3. Liglerin durumunu iyi bilirsiniz. Böyle bir kararla oradaki taraftara ve oyuncumuza haksızlık yapıldı. Biz burada emek harcıyoruz, taraftara yazık oluyor" ifadelerini kullandı.

        Pozisyon sırasında yaşananları anlatan Aydemir, "Top çizgiyi geçmedi diye cevap verdiler. Biz yapılanlara anlam veremedik. Yan hakem orta çizgiye doğru koşmaya başladı, gol diye. Sonradan Sebat Gençlik Spor yedek kulübesindeki ekip hakemin üstüne yürüyünce yan hakem geri gitti. Golümüz iptal oldu" dedi.

        "HUKUKİ TÜM HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

        Son olarak haklarını hukuki çerçevede de arayacaklarını belirten Fatsa Belediyespor Başkanı, "Hukuki tüm haklarımızı kullanacağız, bunun takipçisi olacağız. Sorumlulara yaptırımların uygulanmasını istiyoruz. Oyun içinde ister istemez herkesin motivasyonu geriledi. Biz tekrar gol atabilirdik. Maç kafa kafaya giderken mağlup duruma düştük. Sezon başından beri sıkıntı çekiyoruz. Bu seviyeye gelene kadar çok uğraştık. Biz temiz futbol isterken bu kadar mevzu yaşanıyorsa, bunun neresi temiz?" diye konuştu.

        ATALAY ARMUTÇU: KALECİMİZ VİCDAN AZABI ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ

        Sebat Gençlik Spor Başkanı Atalay Armutçu ise maç sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

        "Maçtan sonra kalecimiz Ahmet ile görüştüm. 'Başkanım topu çeldim, içeri girip girmediğini görmedim. Maçtan sonra gördüm, vicdan azabı çekiyorum' dedi. Kalecimiz, pek çok maçta aut verilen topa dokunduğunda 'hocam korner' diye uyaran bir kaleci.

        Hakemlerin ikisi de göremedi. Yapacak bir şey yok. Futbolun içinde olabilecek şeyler. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Gündemin burada takılıp kalması da hoş değil"

        Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

        Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolunda yolcu otobüsünün çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı kaza, otobüsün kamerası tarafından kaydedildi. (AA)

