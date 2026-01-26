Sebat Gençlik–Fatsa Belediyespor maçına hakem kararları damga vurdu!

TFF 3. Lig’de oynanan Sebat Gençlik Spor'un Fatsa Belediyespor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından hakem kararları gündem oldu. Özellikle Fatsa Belediyespor'un kullandığı frikikte topun filelere değmesine rağmen gol olarak değerlendirilmemesi çok konuşuldu.

Olaylı maçın ardından iki kulüp başkanı da HT Spor ekranlarında yayınlanan 'Bakış Açısı' programına konuk olup flaş açıklamalarda bulundu.

AHMET AYDEMİR: ORTA HAKEM GOLÜ VERDİ, YAN HAKEM İPTAL ETTİ

Fatsa Belediyespor Başkanı Ahmet Aydemir, "Bizim oyuncumuz ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Kırmızı kartlık bir durum göremedik. Bu kararı doğru bulmuyoruz. 82. dakikada serbest vuruş kazandık. Bütün izleyiciler gol diye ayağa kalktı. Orta hakem golü verdi, yan hakemle görüştükten sonra iptal etti. Bu golü görmemek, gözden kaçırmak imkânsız. Top filelerden dönüyor." dedi.

"İYİ NİYET GÖREMİYORUZ"

Karara tepkili olan Aydemir, "İyi niyet göremiyoruz. Deplasman maçına gittik. 3. Liglerin durumunu iyi bilirsiniz. Böyle bir kararla oradaki taraftara ve oyuncumuza haksızlık yapıldı. Biz burada emek harcıyoruz, taraftara yazık oluyor" ifadelerini kullandı.

Pozisyon sırasında yaşananları anlatan Aydemir, "Top çizgiyi geçmedi diye cevap verdiler. Biz yapılanlara anlam veremedik. Yan hakem orta çizgiye doğru koşmaya başladı, gol diye. Sonradan Sebat Gençlik Spor yedek kulübesindeki ekip hakemin üstüne yürüyünce yan hakem geri gitti. Golümüz iptal oldu" dedi.