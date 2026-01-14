Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Sebebi vitaminler mi yoksa genetik mi? Neden bazı insanlar daha çabuk üşür?

        Sebebi vitaminler mi yoksa genetik mi? Neden bazı insanlar daha çabuk üşür?

        Aynı ortamda üşüyenlerle üşümeyenler arasındaki fark çoğu zaman merak konusu oluyor. "Ben neden sürekli üşüyorum?" sorusu, aslında vücudun verdiği önemli sinyalleri de içinde barındırıyor. Genetikten vitamin eksikliğine kadar birçok etken bu hissin arkasında yatıyor. Detaylar haberimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:30
        1

        Kalın kazaklara sarınanlar ile kısa kolluyla dolaşanlar arasındaki fark yalnızca alışkanlık değil. Bilimsel araştırmalar, bazı insanların soğuğu daha yoğun hissetmesinin arkasında dikkat çekici nedenler olduğunu ortaya koyuyor. Peki bu durum vitamin eksikliği mi yoksa genetik mi?

        2

        NEDEN AYNI ORTAMDA BAZILARI ÜŞÜR, BAZILARI TERLER?

        Kalabalık bir ofiste ya da ev ortamında sıkça karşılaşılan bir durumdur: Aynı sıcaklıkta kimileri üşürken kimileri rahat hisseder. Bu fark yalnızca “soğuğa dayanıksızlık” ile açıklanamaz. Bilim insanlarına göre üşüme hissi; genetik yapıdan hormonlara, kan dolaşımından beslenme alışkanlıklarına kadar birçok faktörün ortak sonucu olarak ortaya çıkar.

        3

        GENETİK YAPI VE METABOLİZMA HIZI

        Bazı insanların daha çabuk üşümesinin en önemli nedenlerinden biri genetik faktörlerdir. Vücut ısısının korunmasında görev alan metabolizma hızı, kişiden kişiye farklılık gösterir. Yavaş metabolizmaya sahip bireyler, enerji üretimini daha düşük hızda gerçekleştirdiği için vücut ısısını korumakta zorlanabilir. Bu da özellikle el ve ayaklarda soğukluk hissine yol açar.

        4

        YAĞ ORANI VE KAS KÜTLESİ

        Vücuttaki yağ dokusu, doğal bir yalıtım görevi görür. Yağ oranı düşük olan kişiler, ısı kaybını daha hızlı yaşar. Özellikle kadınların ortalama kas kütlesi erkeklere kıyasla daha az olduğu için soğuğu daha yoğun hissetmeleri bu durumla ilişkilendirilir. Kaslar, ısı üretiminde aktif rol oynadığı için kas kütlesi arttıkça soğuğa tolerans da artabilir.

        5

        KAN DOLAŞIMI VE DAMAR YAPISI

        Üşüme hissinin bir diğer önemli nedeni kan dolaşımıdır. Soğuk ortamlarda vücut, hayati organları korumak için kanı merkezde toplar. Bu durum el, ayak, burun ve kulak gibi uç noktalarda soğukluk hissini artırır. Dolaşım sistemi zayıf olan kişiler bu durumu daha sık yaşar.

        6

        VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİKLERİ

        Demir, B12 vitamini ve iyot eksikliği de üşüme hissini tetikleyebilir. Özellikle demir eksikliği anemisi, vücuda yeterli oksijen taşınmasını zorlaştırarak sürekli üşüme hissine neden olur. Tiroid hormonlarının yetersiz çalışması da vücut ısısının düşmesine yol açabilir.

        7

        YAŞAM TARZI VE ALIŞKANLIKLAR

        Yetersiz beslenme, düzensiz uyku ve hareketsiz yaşam tarzı da vücudun ısı dengesini etkiler. Uzun süre hareketsiz kalmak, kan dolaşımını yavaşlatarak üşümeyi artırabilir. Aynı şekilde düşük kalorili diyetler de vücudun ısı üretimini azaltır.

