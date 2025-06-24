Şebnem Bozoklu'dan kavga iddiasına yanıt

Başrollerini; Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya, Seda Bakan, Ecem Erkek, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı 'Gelin Takımı 2'nin çekimleri, Ege bölgesinde sürüyor.

Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya, Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu

Romantik komedi türündeki filmin setinde, iki oyuncunun kavga ettiği iddia edildi.

İddiaya göre; Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında kavga çıkmış, o sırada yaşanan arbedede Şebnem Bozoklu sandalyeden düşmüştü.

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Fırat Çelik ve Nilperi Şahinkaya

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; o gece oyuncuların bulunduğu masada Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında küçük çaplı bir tartışma yaşandı. Ancak iddia edildiği gibi arbede söz konusu değil. Ertesi sabah Şahinkaya ve Çelik yeniden bir araya gelerek aralarındaki sorunu çözdü.

Şebnem Bozoklu

Şebnem Bozoklu'nun açıklaması da Fırat Çelik ile Nilperi Şahin'in kavga etmediğini gösterecek nitelikte. Bozoklu, "Abla, iyi misin sandalyeden düşmüşsün" şeklindeki yoruma karşılık; "Yok be ablam" diyerek gülme emojisi paylaştı.