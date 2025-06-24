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        Haberler Magazin Şebnem Bozoklu'dan kavga iddiasına yanıt - Magazin haberleri

        Şebnem Bozoklu'dan kavga iddiasına yanıt

        Geçtiğimiz günlerde Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik'in kavga ettiği, o sırada Şahinkaya'yı sakinleştirmek isteyen Şebnem Bozoklu'nun sandalyeden düştüğü ileri sürülmüştü. Bozoklu'dan konuyla ilgili açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 15:45 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:45
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        Kavga iddiasına yanıt
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        Başrollerini; Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya, Seda Bakan, Ecem Erkek, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı 'Gelin Takımı 2'nin çekimleri, Ege bölgesinde sürüyor.

        Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya, Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu
        Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya, Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu

        Romantik komedi türündeki filmin setinde, iki oyuncunun kavga ettiği iddia edildi.

        İddiaya göre; Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında kavga çıkmış, o sırada yaşanan arbedede Şebnem Bozoklu sandalyeden düşmüştü.

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        Fırat Çelik ve Nilperi Şahinkaya
        Fırat Çelik ve Nilperi Şahinkaya

        Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; o gece oyuncuların bulunduğu masada Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında küçük çaplı bir tartışma yaşandı. Ancak iddia edildiği gibi arbede söz konusu değil. Ertesi sabah Şahinkaya ve Çelik yeniden bir araya gelerek aralarındaki sorunu çözdü.

        Şebnem Bozoklu
        Şebnem Bozoklu

        Şebnem Bozoklu'nun açıklaması da Fırat Çelik ile Nilperi Şahin'in kavga etmediğini gösterecek nitelikte. Bozoklu, "Abla, iyi misin sandalyeden düşmüşsün" şeklindeki yoruma karşılık; "Yok be ablam" diyerek gülme emojisi paylaştı.

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        #şebnem bozoklu
        #nilperi şahinkaya
        #Fırat Çelik
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