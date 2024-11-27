Şebnem Dönmez'den, sakatlık açıklaması: Ameliyat olma olasılığım var
Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, sosyal medya hesabından dizinde yaşadığı sakatlık hakkında açıklama yaptı
Şebnem Dönmez, sosyal medya hesabından dizindeki dizlikle bulunduğu bir paylaşımla dikkat çekti. Dönmez, takipçilerine yaşadığı sakatlık hakkında açıklamada bulundu.
Oyuncu; "Öncesinde inceden hasarlı bir nokta vardı, sonrasında ise öne eğilme hareketiyle zorlanınca menisküsümde (arka bağda kopma) bir sorun oluştu. Evde dinleniyorum, ameliyat olma olasılığı da var, bakalım. Ben iyiyim, dinleniyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.
Ayrıca, Chaplin adlı tiyatro oyununda rol alan Şebnem Dönmez; "Yarının oyununa çıkacağım ama dizliğimi çıkarmadan oynayacağım. Seyircilerimizden bu görüntü için şimdiden özür dilerim" ifadelerini kullandı.