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Oyuncu Şebnem Hassanisoughi, yılların eskitemediği 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' şarkısını sevenleri ile buluşturdu.

İlk olarak 73 yılında Zeki Müren'den ve daha sonrasında Müzeyyen Senar, Behiye Aksoy gibi birçok usta isimden dinlediğimiz eser, Şebnem Hassanisoughi tarafından ilk kez akustik gitar eşliğinde klasik batı müziği armonisi ile bambaşka şekilde yorumlandı.

Hassanisoughi'nin ilk müzik çalışması olan 'Elbet Bir Gün Buluşacağız', 24 Nisan Cuma günü tüm müzik platformlarında yayınlandı.

Başarılı oyuncu, şarkıyı seslendirmeye karar vermesini ve onun için önemini şu şekilde dile getirdi:

Çocukluğumdan beri belleğimde yer eden, kendi kendime söylemeyi her zaman çok sevdiğim bu şarkıyı artık başkalarıyla da paylaşmak istedim. 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' senelerce, duygularını incelikli bir zarafetle kabullenmenin, sıcaklığın, özlemin, tutkunun kudretini taşımış sanki ve bunu paylaşmanın bize iyi gelmesini umuyorum.

Yayınlanan şarkının video klibi de karantina sürecinde evde, Hassanisoughi'nin eşi Ahmet Bilgiç ile beraber çekildi.