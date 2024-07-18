Sancaktepe’de 1 Ocak 2023’te cesedi bulunan ve şarkıcı Seçil Çiftçi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Semih Sevim’in karar duruşmasının detayları ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, geçtiğimiz hafta, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında

"Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Baba Cemal Çiftçi ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasının detayları ortaya çıktı.

Şarkıcı Seçil Çiftçi, mahkemedeki son savunmasında şunları söyledi: "Semih ile daha öncesinde menfaate dayalı görüştüğüm hususu doğrudur kendisine defalarca benimle görüştükten sonra yoluna gitmesini söylememe rağmen bana sürekli kocam gibi davrandı, sosyal medyada paylaşım yaptığım sırada sürekli kendisi ailemi arayıp benim hakkımda iftiralarda bulundu, ben yaptığım olayın doğru olduğunu savunmuyorum ancak Semih beni bir türlü rahat bırakmadı olay öncesinde beni sürekli tehdit etti, kapılarıma dayandı, olay öncesindeki kayıtlar incelendiğinde evimin yakınlarında sürekli bulunduğu görülecektir.”

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“Olay öncesinde de birkaç kez kapıma dayandı, en son olay günü de kendisi kapıma dayandı, ben kendisini davet etmedim, bana saldırdı, ben sadece kendimi savundum, olay öncesinde zaten defalarca şikayetçi oldum. Uzaklaştırma kararı aldım, olaydan 20-25 gün kadar önce kararın süresi doldu, bana saldırdığında ben kendimi savundum, ben birisini öldürecek potansiyelde bir insan değilim, 25 yaşımdayım ve uzun süredir cezaevindeyim, atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.”

BABA “TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇUNU KABUL ETMİYORUM”

Olayda tutuksuz yargılanan Seçil Çiftçi’nin babası Cemal Çiftçi de son savunmasını yaptı. Savunmasında, tasarlayarak öldürme suçunu kabul etmediğini belirten Cemal Çiftçi, şöyle devam etti; “Ben kendisini yüz yüze hiç görmedim, telefonla sürekli beni arayıp hakaret ve tehditte bulundu. Ben kaymakamlıktan emekliyim, tasarlayarak öldürme suçlamasını kabul etmiyorum, suçlamaları kabul etmiyorum. Tasarlayacak olsam 2 tane oğlum var, onlarla falan yapardım, kaldı ki maktulü kazmadık gömmedik, piknik alanına yakın bir yere bıraktım. Sanık seçil benim evladımdır, benim yerimde hangi baba olsa aynı şeyi yapardı ben suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Semih sürekli olarak kızımı rahatsız etmekteydi, çevresine ulaştığımda kızımdan uzak durması yönünde defalarca uyarmama rağmen uzak durmadı, kendisini defalarca uyarmama rağmen uzak durmadı, suçlamaları kabul etmiyorum.”