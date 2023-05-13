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Seçim barajı var mı, kalktı mı? 14 Mayıs 2023 Seçim barajı kaç?

Seçim barajı 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Seçim barajıyla ilgili geçtiğimiz yıl yeni yasal düzenlemeye gidildi. Peki, seçim barajı var mı, kalktı mı? 14 Mayıs 2023 Seçim barajı kaç? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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  • Seçim barajı var mı, kalktı mı? 14 Mayıs 2023 Seçim barajı kaç?

    Türkiye seçim sisteminde 1983 yılında yapılan yasal düzenlemeyle yürürlüğe giren seçim barajıyla ilgili yaklaşık 40 yıl sonra, yani 2022 yılında yeniden düzenlemeye gidildi. Düzenleme sonrası Türkiye ilk seçime 14 Mayıs'ta gidiyor. Peki, seçim barajı var mı, kalktı mı? 14 Mayıs 2023 Seçim barajı kaç? İşte merak edilen sorularla ilgili detaylar...

     
  • Seçim barajı var mı, kalktı mı? 14 Mayıs 2023 Seçim barajı kaç?

    SEÇİM BARAJI KALKTI MI?

    2022 yılı Mart ayında AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylelikle seçim barajıyla ilgili mevcut düzenleme değişti, ancak baraj kaldırılmadı.
  • Seçim barajı var mı, kalktı mı? 14 Mayıs 2023 Seçim barajı kaç?

    SEÇİM BARAJI KAÇA DÜŞTÜ?

    AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye düştü. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak. İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D'Hondt uygulaması ile belirlenecek

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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