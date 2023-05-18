Seçim öncesi 9 milyar dolarlık döviz ve altın satışı

14 Mayıs seçimleri öncesi kurda yatay bir seyir izlenmesi sebebiyle Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz ve altın satışı yaptığı konuşuluyordu ancak bu satışların ne seviyede olduğu merak konusuydu.
TCMB tarafından bugün 12 Mayıs haftasına ilişkin Haftalık Para ve Banka İstatistiklerinin yayımlanmasıyla satışların toplam büyüklüğü de ortaya çıktı.
Buna göre, 12 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, haftalık 7 milyar 597 milyon dolar azalışla 60 milyar 815 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Mayıs'ta 68 milyar 412 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 408 milyon dolar azalarak 45 milyar 720 milyon dolardan 44 milyar 312 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 5 milyon dolar azalışla 114 milyar 132 milyon dolardan 105 milyar 127 milyon dolara düştü.
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|29.04.2022
|41.467
|65.398
|106.865
|27.05.2022
|41.611
|61.285
|102.897
|24.06.2022
|41.594
|60.342
|101.936
|29.07.2022
|40.163
|61.101
|101.263
|26.08.2022
|40.824
|70.823
|111.647
|30.09.2022
|38.996
|68.052
|107.048
|28.10.2022
|39.377
|74.804
|114.180
|25.11.2022
|42.835
|79.766
|122.601
|30.12.2022
|45.851
|82.904
|128.755
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|05.05.2023
|45.720
|68.412
|114.132
|12.05.2023
|44.312
|60.815
|105.127
NET DÖVİZ REZERVİ 21 YILIN DİBİNDE
12 Mayıs haftasında net döviz rezervleri de 6.8 milyar dolardan 2.3 milyar dolara gerileyerek Şubat 2002'den bu yana en düşük seviyesine indi. 12 Mayıs haftasında swap hariç net rezervler eksi 57.8 milyar dolar oldu.
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