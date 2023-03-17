YSK seçim takvimi geçtiğimi günlerde paylaştı. Seçim takvimi ile Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs tarihi itibarıyla yapılmasına karar verilmiş oldu. Alınan karar sonrasında adres değişikliği yapmak isteyenler son başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, "Seçim öncesi adres değişikliği nasıl yapılır, son gün ne zaman?" İşte seçim öncesi ikametgah adres değişikliği başvuruları hakkında tüm merak edilenler...