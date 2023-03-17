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Seçim öncesi adres değişikliği için son gün ne zaman?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi takvimi YSK tarafından açıklandı. Bu kapsamda 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek genel seçim öncesinde ikametgah adresini değiştirmek isteyenler, adres değişikliğinin nasıl yapıldığını ve son başvuru tarihini araştırmaya başladı. İşte e-Devlet ile son başvuru tarihi...

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  • Seçim öncesi adres değişikliği için son gün ne zaman, ikamet değişikliği hangi gün bitecek?

    YSK seçim takvimi geçtiğimi günlerde paylaştı. Seçim takvimi ile Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs tarihi itibarıyla yapılmasına karar verilmiş oldu. Alınan karar sonrasında adres değişikliği yapmak isteyenler son başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, "Seçim öncesi adres değişikliği nasıl yapılır, son gün ne zaman?" İşte seçim öncesi ikametgah adres değişikliği başvuruları hakkında tüm merak edilenler...
  • Seçim öncesi adres değişikliği için son gün ne zaman, ikamet değişikliği hangi gün bitecek?

    ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Seçim sürecinde adres değişikliği için nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerine yapılan başvurular bugün sona erdi. Bu tarihten sonra seçmen listeleri açıklandığında yapılacak değişikliklerle ilgili başvuruların ise YSK müdürlüklerine yapılacağı belirtildi

     
  • Seçim öncesi adres değişikliği için son gün ne zaman, ikamet değişikliği hangi gün bitecek?

    Seçmen listeleri 20 Mart 2023'te askıya çıkacak. 2 Nisan 2023'te de inecek. Bu süreçte vatandaşlar adres bilgilerini kontrol edecek ve değiştirmek isterse il veya ilçe seçim kurullarına başvuracak. Seçim kurulları da beyan doğrultusunda seçmen listesinde adres güncellemesi yapacak.

     
  • Seçim öncesi adres değişikliği için son gün ne zaman, ikamet değişikliği hangi gün bitecek?

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ile 28.Dönem Milletvekilliği Seçimleri için başlayan süreçte nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerine yapılan adres değişikliği başvuruları bugün sona erdi.

    Bu tarihten sonra seçmen listeleri açıklandığında yapılacak değişikliklerle ilgili başvuruların ise YSK müdürlüklerine yapılacağı belirtildi.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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