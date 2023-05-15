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Seçim sonuçlarında tablo netleşti! Sandıkların yüzde 98'i açıldı, işte ilk sonuçlar

Türkiye 14 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesi ve YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Anadolu Ajansı tarafından 15 Mayıs Pazartesi saat 06.30'da kaydedilen verilere göre sandıkların yüzde 98,55'i kapandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı TBMM'de salt çoğunluğu elde ederken seçimin bu şekilde tamamlanması halinde Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalıyor. Peki, Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimini kim hangi ittifak ve parti kazandı? İşte 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları...

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  • SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Sandıkların yüzde 98'i kapandı! 14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranı yüzde kaç, son durum ne?

    14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem seçim sonuçları belli olmaya başladı. Sandıklar saat 17.00'de kapansa da oy verme işlemi tam olarak saat 17.30'da sona erdi. Oy sayımı devam ederken YSK seçim yayın yasağını kaldırdı. Yasağın kalkmasının ardından ilk sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Saat 07.00 itibarıyla Anadolu Ajansı tarafından kaydedilen verilere göre sandıkların 98,61'i açıldı. Peki, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde kim hangi parti yüzde kaç oy aldı? İşte Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan son veriler...
  • SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Sandıkların yüzde 98'i kapandı! 14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranı yüzde kaç, son durum ne?

    MECLİS'TE CUMHUR İTTİFAKI ÇOĞUNLUKTA!

    Anadolu Ajansı'ndan 15 Mayıs Pazartesi saat 07.00'de geçen verilere göre sandıkların yüzde 98,6'sı açılmış durumda. Mevcut tabloda 28. dönem TBMM'de Cumhur İttifakı yüzde 49,30 oyla 322 milltevekili, Millet İttifakı 35,20 oyla 212 milltevekili, Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 10,49 oyla 66 milltevkili çıkarmış oldu.

     
  • SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Sandıkların yüzde 98'i kapandı! 14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranı yüzde kaç, son durum ne?

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE İKİNCİ TUR İHTİMALİ

    Cumhurbaşkanı seçiminde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 49,34 oy alırken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 45 oy aldı.

    Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oyu ise yüzde 5,23 olarak kaydedildi.

    Ancak kesin sonuçlar henüz belli olmadı. Kesinleşmiş sonuçlar YSK'nın ilanın ardından kamuoyuyla paylaşılcak.
  • SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Sandıkların yüzde 98'i kapandı! 14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranı yüzde kaç, son durum ne?

    2023 Seçim Sonuçları Haberturk.com'dan Takip Ediliyor

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber resmi olmayan ilk sonuçları Haberturk.com'da anlık ve kesintisiz olarak yayınlanıyor. İl il, ilçe ilçe partilerin oy oranları ve tahmini milletvekili sayıları hakkında Haberturk.com'un 2023 Seçim Sonuçları sayfasından anlık gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

    2023 Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
  • SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Sandıkların yüzde 98'i kapandı! 14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranı yüzde kaç, son durum ne?

    Partilerin İllere Göre Seçim Sonuçları Haberturk.com Seçim Sonuçları Sayfasında

    YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber, siyasi partilerin illere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları da Haberturk.com'un Milletvekili Genel Seçim Sonuçları sayfalarında yayınlanıyor. Merak ettiğiniz ilin ve ilçenin genel seçim sonucunu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    14 Mayıs 2023 İllere Göre Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    Ankara Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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