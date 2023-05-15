14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem seçim sonuçları belli olmaya başladı. Sandıklar saat 17.00'de kapansa da oy verme işlemi tam olarak saat 17.30'da sona erdi. Oy sayımı devam ederken YSK seçim yayın yasağını kaldırdı. Yasağın kalkmasının ardından ilk sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Saat 07.00 itibarıyla Anadolu Ajansı tarafından kaydedilen verilere göre sandıkların 98,61'i açıldı. Peki, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde kim hangi parti yüzde kaç oy aldı? İşte Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan son veriler...