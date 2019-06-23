İstanbul seçim sonuçları televizyon kanalları üzerinden canlı olarak takip ediliyor. Türkiye 31 Mart ve sonrasını Habertürk TV’den izledi; sıra 23 Haziran’da İstanbul’un yeniden seçiminde... 10 milyon 560 bin seçmen, 39 ilçede, 31 bin sandıkta oy kullanacak. 21 adaydan biri “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” olacak... Habertürk TV sonuçları en hızlı şekilde ve en anlaşılır tablolarla ekrana taşıyor. Kritik noktalar, canlı bağlantılar, yorumlar, tepkiler ve analizler İstanbul’un Seçimi’nde sizleri bekliyor.

HABERTÜRK TV CANLI YAYIN KONUKLARI

Fatih Altaylı, Didem Arslan Yılmaz ve Veyis Ateş'in moderatörlüğünde Habertürk TV'nin konukları Bülent Aydemir, Nagehan Alçı, Hasan Basri Yalçın ve Muharrem Sarıkaya seçim sonuçlarını değerlendiriyor.

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