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        Haberler Gündem Seçime kaç gün kaldı? YSK seçim takvimi 2024: Yerel seçim hangi tarihte ve saat kaçta başlıyor, bitiyor? Seçim sayacı işliyor

        Yerel seçim hangi gün, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Seçime kaç gün kaldı? İşte YSK seçim takvimi 2024!

        Türkiye 31 Mart'ta yerel seçime gidiyor. Yerel seçim takvimi işlerken YSK seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Yaklaşık 61 milyon vatandaş sandıklara giderek yerel yönetimleri belirleyecek adaylara oylarını verecek. Peki Seçime kaç gün kaldı? YSK seçim takvimi 2024: Yerel seçim hangi gün, oy verme saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte seçim sayacı takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 11:28 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:54
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        Yerel seçime geri sayım sürüyor. Liderlerin de yerel seçime yönelik programları; il ziyaretleri, mitingler, iftar buluşmalarıyla yoğun bir şekilde devam ediyor. YSK tarafından açıklanan seçim takvimi ile yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki Seçime kaç gün kaldı? YSK seçim takvimi 2024: Yerel seçim hangi gün, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

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        YEREL SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

        Yerel seçimler, 31 Mart 2024'te yapılacak. 2024 Yerel seçimlerine 29 Mart 2024 itibarıyla 2 gün kaldı.

        İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

        - Büyükşehir Belediye Başkanı

        - İl Belediye Başkanı

        - İlçe Belediye Başkanı

        - Belde Belediye Başkanı

        - Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

        - Mahalle muhtarları

        - İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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        2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

        Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

        Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00’ye kadar teslim edecek.

        Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

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        31 MART OY VERME SAATLERİ

        YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

        Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

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        ÖNCE 30 BÜYÜKŞEHİR

        Sandık başına giden vatandaşlar büyükşehirlerde "büyükşehir belediye başkanı", "ilçe belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

        Farklı renklerdeki pusulalar tek zarfa konulacak. Oylar kullanılıp sayım başladığında önce büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oylar sayılacak.

        Bu nedenle Türkiye önce seçimi kazanan büyükşehir belediye başkanlarını öğrenmiş olacak.

        Büyükşehirlerde daha sonra sırası ile ilçe belediye başkanı, belediye meclisi ve muhtarlık sayımları yapılacak.

        51 ilde ise önce belediye başkanı, belediye meclisi, il genel meclisi ve muhtarlık pusulaları sayılacak.

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