31 Mart yerel seçimlerinde siber alt yapı da önemli bir testten geçti. Gece boyunca onlarca uzman, kritik alt yapıları tam saha koruma altına aldı. Gerek YSK’ya gerekse de diğer kurumlara yönelik “kayda değer” tek bir saldırı bile yaşanmadı.

31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Seçimin merakla beklenen siber karnesi de ortaya çıktı. Seçim gecesinde bütün dikkatler YSK’nın sistemlerine odaklandı. Onlarca uzman, olası siber ataklara ve saldırılara karşı gece boyunca mesai yaptı. Kaynaklar, YSK’nın sisteminin sorunsuz işlediğini, kayda değer tek bir saldırının bile söz konusu olmadığını söyledi.

Kaynaklar, Chp’nin, gece saatlerinde bir ara “YSK’dan veri akışı bir süre kesildi“ yönündeki iddiasıyla ilgili de şunları söyledi: “YSK’dan, partilere veri akışıyla ilgili web tabanlı yeni bir yapı geliştirildi. Her parti, kendi sistemlerine bunu yükledi. CHP’de, uyumlaştırma sorunu yaşanması nedeniyle veri akışı bir süre kesilmiş. Bu sorun hızla giderildi.”

Peki, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da gece boyunca neler yaşandı? Siber uzmanlar, seçim boyunca sosyal medyayı takip etti. Özellikle sahte hesaplar, gündeme gelebilecek olası provokasyonlara karşı yakın markaja alındı.

Uzman ekipler, kritik kamu kurum ve kuruluşlarının alt yapılarına yönelik saldırılara karşı tetikte bekledi. YSK’da olduğu gibi BTK’da da kayda girebilecek bir saldırı ya da olağanüstü olay yaşanmadı.





