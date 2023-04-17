YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmen sayıları ve basılan oy pusulalarına ilişkin açıklama yaptı.



Yener, "Yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısını açıklıyoruz. Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" dedi.



Cezaevi ve seyyar sandıklara ilişkin açıklama yapan Yener, "973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurlunda 191 bin 884 sandık kurulu kurulacak. 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak, 6 bin 215 seçmen oy kullanacak. Cezaevinde hükümlü olan seçmen sayısı 53 bin 172'dir. Gümrüklerde ise 4 bin 671 sandık kurulu kurulmuştur" ifadelerini kullandı.