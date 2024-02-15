Seçmen kaydı sorgulama: Seçmen kaydı sorgulama nasıl, nereden yapılır?
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde, YSK'dan seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin kritik bir açıklama geldi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ve e-Devlet'ten yapıldığını belirtti. İşte seçmen kaydı nasıl sorgulanır sorusunun yanıtı...
Yerel seçimler için geri sayım sürerken, seçmen kaydı nasıl sorgulanır sorusu gündemdeki yerini aldı. YSK seçmen sorgulama işlemi için; seçmenin nüfusa kayıtlı olduğu il, T.C. kimlik numarası, nüfus kayıtlı olduğu sıra numarası bilgileri yeterli olacak. Peki, "Seçmen kaydı sorgulama nasıl, nereden yapılır, seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak?" İşte seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?
Vatandaşlar, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.
YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.
SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?
YSK yerel seçim takvimine göre, 29 Şubat 2024 tarihinde seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.