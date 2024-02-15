Yerel seçimler için geri sayım sürerken, seçmen kaydı nasıl sorgulanır sorusu gündemdeki yerini aldı. YSK seçmen sorgulama işlemi için; seçmenin nüfusa kayıtlı olduğu il, T.C. kimlik numarası, nüfus kayıtlı olduğu sıra numarası bilgileri yeterli olacak. Peki, "Seçmen kaydı sorgulama nasıl, nereden yapılır, seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak?" İşte seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...