Seçmen sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevabı yanıt buldu. YSK 31 Mart yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte seçmen listesini askıya aldı. Milyonlarca vatandaş, Nerede oy kullanacağım? şeklindeki sorularına muhtarlıktan veya YSK'nın resmi internet sayfasında sorgulama yapabilir. Öte yandan YSK geçtiğimiz günlerde adres değişikliği yapmayan vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR? 2019 SEÇMEN LİSTESİ

31 Mart yerel seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşlar, https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp adresine tıklayıp, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No yazan kutucuklara bilgilerini girip, Resim Doğrulama bölümünden gördüğünüz ifadeleri girmeniz ve ardından da sorgulama yapmanız gerekiyor.

Şu ana kadar sorgulanan seçmen sayısı ise, 1,050,123 oldu.

YATAĞA BAĞLI SEÇMELER OY KULLANMAK İÇİN NE YAPMALI?

Yaşlılığa bağlı yürümekte zorluk çeken, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağlı olan vatandaşlar, 17 Ocak'a kadar “Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu” veya 3Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu” ibare yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceği “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu”nu doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulundukları muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabilecek.

YSK'DAN SEÇMENLERE ADRESİ UYARISI!

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK),yapılan tahkikat sonucu beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağı, bu durumdaki seçmenlerin askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacakları bildirildi.

Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin bazı bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik yapıldığına ilişkin basında haberler yer aldığı belirtildi.

Bazı ilçe seçim kurulu başkanlıklarıyla siyasi partilerden de bilgiler ulaştığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur."