HADİSE'YE TAM DESTEK

35 yaşındaki oyuncu da Instagram hesabından, "Sevgili Hadise'ye karşı başlatılan karalama haberlerini kınıyorum. Bu da kadına şiddettir. Bu kadar iyi giden bir kariyer birilerini rahatsız etti galiba. Herkesin bir ailesi var. Lütfen yeter" mesajını paylaşmıştı.

Yakın arkadaşına destek olan Seda Bakan, "Ben o konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptım" dedi.