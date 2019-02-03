Seda Ocak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Seda Ocak hayatı

Survivor Seda Ocak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları en sık araştırılan ve merak edilen konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz sene Survivor 2018'de yarışan Sema Aydemir'in tek yumurta ikizi olan Seda Ocak, kardeşi gibi eski milli atlet ve antrenördür. Dün akşam ekranlara gelen Survivor yarışmasında Seda Ocak'ın yarışma performansı kardeşi Sema Aydemir'e benzetildi. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı da, "Koşu stiliniz de aynı, kusura bakma ama bugün sanki Sema koşuyordu önümde. Ben böyle bir şey görmedim" diyerek şaşkınlığını gizlemeyemedi.

SURVİVOR OCAK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Eski yarışmacılardan Sema Aydemir’in ikizi olan Seda 34 yaşında ve Bursalıdır. Eski milli atlet ve antrenördür. İki çocuğu vardır.

Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.

SURVİVOR SEDA TWİTTER'I SALLADI



Sema Aydemir ile ikiz kardeş olan milli sporcu Seda Ocak, dün akşam Survivor'da sergilediği ilk performans ile sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekmeyi başardı.

İşte Twitter'dan o yorumlar...

Seda Ocak en büyük favori.

Seda erkeklerden bile hızlı

abi ben sema görüyorum şu an

Seda Ocak’tan dünkü bölümde harika görüntüler hayran olmamak elde değil