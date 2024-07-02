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        Haberler Magazin Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in oğlu dans yarışmasında birinci oldu - Magazin haberleri

        Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in oğlu dans yarışmasında birinci oldu

        2022'de Seda Sayan ile evlenen Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sedat Artur Ökten, dans yarışmasında birinci oldu. Artur'a birincilik madalyasını Seda Sayan taktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 10:26 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:58
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        14 Şubat 2022'de Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti.

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        Zaman zaman Çağlar Ökten ile aşk dolu paylaşımlarda bulunan Seda Sayan, bu kez eşinin ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sedat Artur Ökten'in dans yarışmasını izlemeye gitti.

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        Sedat Artur Ökten, dans yarışmasında birinci oldu. Ökten'e birincilik madalyasını ise Seda Sayan taktı.

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        Eşi Seda Sayan'ın oğlu Sedat Artur Ökten'e madalya taktığı anları; "Müthiş bir gurur gecesi benim için. Bu kez şampiyonların madalyası benim güzel karımdan" notuyla yayımladı.

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        Seda Sayan da Çağlar Ökten'in paylaşımına nazar boncuğu emojisiyle karşılık verdi.

        #Seda Sayan
        #Artur Ökten
        #Çağlar Ökten
        #dans yarışması
        #madalya
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