Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in oğlu dans yarışmasında birinci oldu
2022'de Seda Sayan ile evlenen Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sedat Artur Ökten, dans yarışmasında birinci oldu. Artur'a birincilik madalyasını Seda Sayan taktı
14 Şubat 2022'de Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti.
Zaman zaman Çağlar Ökten ile aşk dolu paylaşımlarda bulunan Seda Sayan, bu kez eşinin ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sedat Artur Ökten'in dans yarışmasını izlemeye gitti.
Sedat Artur Ökten, dans yarışmasında birinci oldu. Ökten'e birincilik madalyasını ise Seda Sayan taktı.
Eşi Seda Sayan'ın oğlu Sedat Artur Ökten'e madalya taktığı anları; "Müthiş bir gurur gecesi benim için. Bu kez şampiyonların madalyası benim güzel karımdan" notuyla yayımladı.
Seda Sayan da Çağlar Ökten'in paylaşımına nazar boncuğu emojisiyle karşılık verdi.