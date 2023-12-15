Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı
Oyuncu Seda Tosun, Haziran 2022'de evlendiği Taner Ataş ile yollarını ayırdı. Seda Tosun, boşandığını nikâh cüzdanını yırtarak duyurdu
Senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 'Mucize' filmiyle ünlenen Seda Tosun, 2020'de müzisyen Eymen Adal'dan boşanmıştı.
Seda Tosun, Haziran 2022'de ikinci kez nikâh masasına oturarak Taner Ataş ile evlenmişti.
Seda Tosun, ağustos ayında da Lidya adını verdiği kızını dünyaya getirmişti.
Ancak Seda Tosun, bu evliliğinde de mutluluğu bulamadı. Seda Tosun yaptığı açıklamada; "Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, bugün adliye önünde yaptığı açıklamayla boşandığını duyurdu: Bugün itibarıyla boşandım. Buradan herkese duyurulur. Yaşasın özgürlük.
Seda Tosun ardından da evlilik cüzdanını yırttı.