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        Haberler Magazin Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı: Nikâh cüzdanını yırttı - Magazin haberleri

        Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı

        Oyuncu Seda Tosun, Haziran 2022'de evlendiği Taner Ataş ile yollarını ayırdı. Seda Tosun, boşandığını nikâh cüzdanını yırtarak duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 15:24 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:38
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        Senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 'Mucize' filmiyle ünlenen Seda Tosun, 2020'de müzisyen Eymen Adal'dan boşanmıştı.

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        Seda Tosun, Haziran 2022'de ikinci kez nikâh masasına oturarak Taner Ataş ile evlenmişti.

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        Seda Tosun, ağustos ayında da Lidya adını verdiği kızını dünyaya getirmişti.

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        Ancak Seda Tosun, bu evliliğinde de mutluluğu bulamadı. Seda Tosun yaptığı açıklamada; "Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum" ifadelerini kullandı.

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        Oyuncu, bugün adliye önünde yaptığı açıklamayla boşandığını duyurdu: Bugün itibarıyla boşandım. Buradan herkese duyurulur. Yaşasın özgürlük.

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        Seda Tosun ardından da evlilik cüzdanını yırttı.

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        Oyuncu o anları sosyal medya sayfasında paylaştı.

        #Taner Ataş
        #seda tosun
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