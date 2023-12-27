Seda Türkmen 'Reha'nın kız kardeşi 'Lale Özkan' olarak 'Sandık Kokusu'nda SHOW TV'nin; ilgiyle izlenen dizilerinden 'Sandık Kokusu' kadrosuna, bu akşam ekrana gelecek 4'üncü bölümden itibaren Seda Türkmen de dâhil olacak

SHOW TV'nin; yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimlerin paylaştığı yeni dizisi 'Sandık Kokusu'nun kadrosuna bu akşam ekrana gelecek 4'üncü bölümden itibaren Seda Türkmen de dâhil olacak.

Seda Türkmen, çarşamba akşamlarına hikâyesi ve kadrosuyla farklı bir soluk getiren 'Sandık Kokusu' adlı diziye 'Reha’nın kız kardeşi 'Lale Özkan' olarak dahil oluyor.

Dış görünüşüne, paraya önem veren 'Lale', hırslı bir kadındır. Onun gelişi 'Karsu’nun hayatını daha da zorlaştıracaktır.

Dengeleri değiştirecek merak dolu gelişmelerle ‘Sandık Kokusu’, bu akşam saat 20.00’de SHOW TV'de. Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı