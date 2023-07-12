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        Akyaka'da buluştular

        Akyaka'ya giden Sedef Avcı, Hayal Köseoğlu, Gülcan Arslan ve Yağmur Tanrısevsin, keyifli anlar yaşadı. Avcı ile Köseoğlu, kitesurf eğitimi alırken, Arslan ile Tanrısevsin ise bu sırada Azmak Nehri'ni arkadaş grubuyla birlikte dolaştı

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 07:48
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Magazin dünyasının ünlü isimleri, soluğu Muğla'da aldı. Akyaka'ya giden Sedef Avcı, Hayal Köseoğlu, Gülcan Arslan ve Yağmur Tanrısevsin, sıcak havanın ve güneşin tadını çıkardı.

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        Keyifli vakit geçiren isimlerden Avcı, denize girdikten sonra kitesurf eğitimi aldı.

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        Sedef Avcı, eline sörf tahtasını alarak deneyimini gerçekleştirdi.

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        Hayal Köseoğlu, sörf tahtasının üzerinde kalabilmek için ders alırken bir hayli zorlandı.

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        Gülcan Arslan ve Yağmur Tanrısevsin ise bu sırada Azmak Nehri'ni arkadaş grubuyla birlikte dolaşmayı tercih etti.

        #Sedef Avcı
        #Hayal Köseoğlu
        #gülcan arslan
        #yağmur tanrısevsin
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