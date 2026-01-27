Sedef Kabaş adli kontrolle serbest
Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
Gazeteci Sedef Kabaş, Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmiş ve savcıya ifade vermişti.
Kabaş savcılık ifadesinin ardından “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Suç işlemeye tahrik” suçlarından yurt dışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kabaş, adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.
