        Sedef Kabaş adli kontrolle serbest | Son dakika haberleri

        Sedef Kabaş adli kontrolle serbest

        Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

        Giriş: 27.01.2026 - 16:04 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:04
        Sedef Kabaş adli kontrolle serbest
        Gazeteci Sedef Kabaş, Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmiş ve savcıya ifade vermişti.

        Kabaş savcılık ifadesinin ardından “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Suç işlemeye tahrik” suçlarından yurt dışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Kabaş, adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

        Kavga sırasında kalp krizi geçirip ölmüştü; üvey oğlu tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kavga ettiği üvey babası Nurettin Aslıhan'ın (57) kalp krizinden yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan Sercan Karataş, tutuklandı. (DHA)

