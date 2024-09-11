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        Haberler Gündem Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangın 1 saatte söndürüldü - Güncel haberler

        İzmir'de otluk alanda yangın çıktı

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan otluk yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 00:46 Güncelleme: 11.09.2024 - 00:46
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        İzmir'de otluk alanda yangın
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        Yangın, saat 22.30 sıralarında Akarca Mahallesi Kervansaray Caddesi'nin üst kısmında bulunan otluk alanda çıktı.

        Bölgeden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile saat 23.30 sıralarında kontrol altına alındı.

        Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının, ilk belirlemelere göre anız yakılması sonucu çıktığı öğrenildi.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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