Sefirin Kızı 28 Eylül pazartesi akşamı ekrana geldi. Sefirin Kızı'nda dün akşam yine heyecan doruktaydı. Dizi seveler Sefirin Kızı 22. yeni bölüm fragmanını merak ediyorlar. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI 28 EYLÜL SON BÖLÜM ÖZETİ

Efeoğlu ve Işıklı ailelerinin yüzyıllık dostluğunun kendisi yüzünden bitmesine dayanamayan Nare, Gediz’in dağıttığı kartlara karşı çıkar ve bir kumarbaz kızı olarak kendi kartlarını dağıtmaya karar verir.Bu plan, Sancar’la paylaştığı tüm hisseleri, hatta konağı bile geri almaya karar veren Gediz’in yoluna taş koyar. Sancar’a ise hiç kimsenin beklemediği sürpriz bir karar aldırır.

Menekşe,öğrendikleri an konaktan atılacağını bildiği için düşük yaptığını Sancar’dan ve konak halkından saklamaya çalışır.Ama bu nerdeyse imkansızdır. Menekşe’nin yeni bir plana ihtiyacı vardır.

Elvan, Nare’den Yahya’nın suçsuz olduğunu öğrenir ve Nare’nin evinde kalan Yahya’dan özür dilemeye gider. Ama aynı saatlerde Yahya’nın bir konuğu vardır; Dudu!

Sancar, Kahraman’a ve Akın’a adım adım yaklaşırken, bir yandan velayet davasında Melek’in velayetini kazanmak için oynayacağı oyunu kurar. Kahraman ise, konaktan gizlice aldığı bilgilerle Yahya ile Sancar’ın gerçekten düşman olup olmadığını anlamaya çalışır.

Tüm bunlar olurken, iki sevdalı arasındaki tansiyon her geçen gün artar. Bir yandan velayet savaşı, bir yandan günden güne artan kıskançlıkları, hem Sancar’a hem Nare’ye kendilerinden hiç ama hiç beklemedikleri şeyler yaptıracaktır!

SEFİRİN KIZI 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.