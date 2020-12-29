Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı'nda Nare ve Sancar'ın yolları ayrılsa da iki sevdalı birbirileri için uğraşmaktan başka bir şey yapamaz... Sefirin Kızı 34. bölüm dün akşam ekrandaydı. Sefirin Kızı 34. bölümde neler oldu? Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Bu iki sadıç arasında bir şeyleri tamir edecek mi yoksa artık ortada tamir edecek bir şey kalmadı mı? Sancar, Gediz’i affedecek mi?

Peki Gediz’in Sancar’ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz’i affedecek mi?

Öte yandan, Kahraman’ın sorduğu “Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?” sorusuna Sancar’ın cevabı nettir; “Mapus bir Sancar Efe”.

Ancak Nare’nin de cevabı nettir; “Özgür bir yarıcının oğlu.”

İki sevdalının mücadelesini hangisi kazanacak?

Birbirleriyle giriştikleri bu kıran kırana mücadele, onları hiç tahmin etmedikleri bir sona mı taşıyacak?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor ancak Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.