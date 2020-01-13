Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı: Sadıçlık bitti! Sefirin Kızı 4. son bölüm

Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Sefirin Kızı'nde Sancar'ın Menekşe ile eve gittiğini öğrenen Nare ile Sancar arasında ipler tamamen koptu. Sancar yaptığından pişman olsa da artık her şey için çok geç. Sancar'a karşı güven tazeleyen Gediz, Nare'nin başına gelenleri öğrendikten sonra Nare'yi işe almaya karar verdi. Ve Gediz, Sancar'a Nare'ye aşık olduğunu itiraf etti. Sadıçlık bitti! İşte Sefirin Kızı 4. son bölüm özeti ve 5. yeni bölüm fragmanı

Sefirin Kızı

Sefirin Kızı 4. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Sefirin Kızı'nda Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar’ın Nare’si yoktur, sadece Nare vardır. Nare bir iş bulup kızıyla bir gelecek kurmak istedi. Ama Nare’nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar... Sancar'a karşı güven tazeleyen Gediz, Nare'nin başına gelenleri öğrendikten sonra Nare'yi işe almaya karar verdi. Sancar ile Gediz'in yüzleşmesi ise büyük oldu. Gediz, Sancar'a Nare'ye aşık olduğunu itiraf etti. Sadıçlık bitti!Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı ve 4. son bölüm özeti haberimizde.

SEFİRİN KIZI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimzide yer alacak.

SEFİRİN KIZI 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gediz’i zor bir seçim bekliyor!

Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar’ın Nare’si yoktur, sadece Nare vardır.

 

Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar’la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır.

Ama Nare’nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar...

Nare Sancar’a meydan okurken, bu savaşta Gediz’den yardım ister. Nare’nin yaralarının ne kadar derin olduğunu öğrendiğinde Gediz’i zor bir seçim beklemektedir. Sadıcının yanında mı olacaktır, karşısına mı çıkacaktır? Dostlukları, bu fırtınadan sağ kurtulabilecek midir?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çukur İZLE! Çukur 3. sezon 16. yeni bölüm (83. bölüm) - SHOW TV canlı yayın izle
TELEVİZYONÇukur'da yeni bölüm heyecanı başladı
Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu 13 Ocak 2020
TELEVİZYONGelinim Mutfakta puan durumu 13 Ocak 2020
Yayın akışı 13 Ocak Pazartesi - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?
TELEVİZYONTV Yayın akışı 13 Ocak Pazartesi
Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Demet Özdemir hayatı hakkında
TELEVİZYONDemet Özdemir kimdir?
"Çukur"un 3. sezon 16. bölüm tanıtımları yayınlandı: Vartolu babasının katilini öğreniyor
TELEVİZYONVartolu babasının katilini öğreniyor
EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir daha Meryem'i üzmeyeceğim! EDHO 153. son bölüm özeti
TELEVİZYONBir daha Meryem'i üzmeyeceğim!
12 Ocak reyting sonuçları! Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Açıklandı
TELEVİZYON12 Ocak Pazar reyting sonuçları
Zootropolis: Hayvanlar Şehri konusu nedir? Zootropolis: Hayvanlar Şehri animasyon filmi
TELEVİZYONZootropolis: Hayvanlar Şehri konusu nedir?
Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler?
TELEVİZYONHızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler?
Sümela'nın Şifresi: Temel oyuncuları kimler? Sümela'nın Şifresi: Temel filmi nerede çekildi? Konusu ne?
TELEVİZYONSümela'nın Şifresi: Temel oyuncuları kimler?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X