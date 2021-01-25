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HaberlerTelevizyonSefirin Kızı Nare neden yok, diziden ayrıldı mı? - Sefirin Kızı Nare'yi oynayan Neslihan Atagül hastalığı nedi
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Sefirin Kızı Nare neden yok, diziden ayrıldı mı? - Sefirin Kızı Nare'yi oynayan Neslihan Atagül hastalığı nedir?

Sevilen dizi Sefirin Kızı, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide, önemli bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül, diziye veda ediyor. Peki Sefirin Kızı Nare'yi oynayan Neslihan Atagül hastalığı nedir?

Sefirin Kızı Nare neden yok, diziden ayrıldı mı? - Sefirin Kızı Nare'yi oynayan Neslihan Atagül hastalığı nedi

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'le ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önemli bir rahatsızlığı olduğu ortaya çıkan Neslihan Atagül, bu akşam Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümünde yer almıyor. Peki Sefirin Kızı'nda Nare diziden ayrılıyor mu?

RESMİ OLARAK AÇIKLADI...

Sefirin Kızı dizisinde Nare’nin yeni bölümde neden olmadığı merak ediliyor. Yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkan dizide Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'e geçtiğimiz günlerde geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulmuş. Neslihan Atagül rahatsızlığı ile ilgili sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı. Atagül, Sefirin Kızı dizisinden hastalığı nedeniyle ayrılacağını duyurdu. Atagül paylaşımında, " Nare ile vedalaşıyorum. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var." ifadesini kullandı.

Sefirin Kızı dizisinde Nare diziden ayrılıyor mu Neslihan Atagül sosyal medya hesabından yanıt verdi

NESLİHAN ATAGÜL 10 GÜN RAPOR ALDI!

Muğla'da çekilen Sefirin Kızı dizisinin başarılı başrol oyuncusu Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek haber geldi. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu öğrenildi.

Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül'ün 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.

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