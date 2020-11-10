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Segah alaturka ile döndü - Magazin haberleri

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Sanatçı Segah, yaptığı pop albümlerin ardından alaturka şarkılarla geri döndü. Çetin Alp ve Erdem Siyavuşgil’den eğitim alarak müziğe alaturka ile başlayan Segah, sanat müziği eğitimine saygı duruşu niteliğindeki alaturka serisinin ilk iki şarkısını dijital platformlarda yayınladı.

'Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime' ve 'Ada Sahilleri' şarkılarını yeniden yorumlayan Segah, her ay yeni bir şarkısını müzikseverlerle buluşturmayı hedefliyor.

Segah, evde anne ve babasından dinledikleri şarkıları henüz beş yaşındayken balkonda söyleyerek müziğe başladı.

Şarkıcı, öğrencilik yıllarında Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne bir yıl devam etti ve Çetin Alp'in son dönemlerinde alt kadrosunda çıkarak sahnelere merhaba dedi.

Segah, yıllarda Erdem Siyavusgil'den şan dersleri alırken Erdem Hanım’ın dostu Semahat Özdenses ile tanışıp Semahat Hanım’ın da teşvikiyle Türk Sanat Müziği okumaya başladı.

İlk albümünü 2007'de çıkaran sanatçı, "Segah 2020 Alaturka" albümüyle severek yorumladığı 2 eseri dinleyicilerine sundu.