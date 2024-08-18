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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şehir eşkıyaları yine sahnede! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Şehir eşkıyaları yine sahnede! Aracın önünü kesip camını kırdılar

        İstanbul Maltepe'de iki maganda, trafikte tartıştıkları aracın önünü kesti. Otomobilin camını kıran saldırganlar olaydan sonra kayıplara karıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 10:29 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:43
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        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
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        Maltepe D-100 Karayolunda ilerleyen otomobilin önü, emniyet şeridinde seyreden başka bir araç tarafından kesildi.

        DHA'nın haberine göre otomobilden inen bir kişi, önünü kestikleri aracın camını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 17.30 sıralarında D-100 Karayolu Bağlarbaşı mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Emrah Şirin’in kullandığı otomobille, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle trafik tartışması yaşandı.

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        ARACI TEKMELEDİ, CAMI KIRDI

        Tartışma sonrasında şüpheliler, otomobil sürücüsü Şirin Zümrütevler Köprüsü istikametine ilerlediği sırada, emniyet şeridinden gelerek aracın önünü kesti. Şüphelilerden biri, otomobilden inerek, elindeki cismi tartıştıkları sürücünün aracının camına attı. Aracı tekmelenen ve camı kırılan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlar bir süre daha otomobili takip ettikten sonra gözden kayboldu. Otomobil sürücüsü Emrah Şirin polis merkezine giderek aracına zarar veren kişiyle, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.

        O ANLAR KAMERADA

        Otomobilin camının kırıldığı anlar sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin önü emniyet şeridinden gelen başka bir araç tarafından kesiliyor. Otomobilden inen yolcu koltuğundaki şüpheli elindeki cismi araca atarak, otomobilin camlarını kırıyor. Ardından Şirin'in kullandığı otomobili bir süre daha takip eden araç gözden kayboluyor.

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