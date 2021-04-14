Şehirler arası seyahat etmesi gereken vatandaşlar seyahat kısıtlaması olup olmadığını merak ediyor. Korona virüs salgınının ilk aylarında şehirler arası seyahat yasaklanmış, yolculuk için izin alınması zorunluluğu getirilmişti. Son dönemlerde koronavirüs vaka sayılarında hızla artış görülmesi nedeniyle bu yasak yeniden getirildi. Zorunlu haller olmadıkça şehirler arası seyahat yapılamayacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve İçişleri Bakanlığı genelgesi...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Nisan itibariyle yaptığı açıklama sonrası tüm illerde şehirler arası seyahat yasağı getirildi. Yasak Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DIŞARI ÇIKILMASI SERBEST OLAN ZORUNLU HALLER HANGİLERİ?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,