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Haberler Gündem Şehit evinde acı üstüne acı!
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Şehit evinde acı üstüne acı! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne vefat etti

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın şehit haberinin memleketine ulaşmasının ardından baba ocağında acı üstüne acı yaşandı. Şehidin babası Mehmet Özkaya, fenalaşarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Özkaya, Karabük'teki özel hastaneye sevk edildi. Bu arada aileye bir acı haber daha geldi. Torununun şehit olduğunu duyan babaanne Fatma Özkaya da hayatını kaybetti

Şehit evinde acı üstüne acı!
Şehit evinde acı üstüne acı!
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DHA

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın (21) birliğinde geçirdiği kazada şehit olduğu haberini alan şehidin babası Mehmet Özkaya, kalp krizi geçirdi. Babaannesi Fatma Özkaya (97) da bu sabah vefat etti.

DHA'nın haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, dün birlik içinde araç arasına sıkışmasıyla şehit oldu. Şehit Özkaya'nın Bartın'ın Balat köyündeki ailesine acı haberi, Vali Nurtaç Arslan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

BABA KRİZ GEÇİRDİ, BABAANNE VEFAT ETTİ

Şehidin babası Mehmet Özkaya, fenalaşarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Özkaya, daha sonra Karabük'teki özel hastaneye sevk edildi. Bu arada evdeki babaanne Fatma Özkaya ise sabah saatlerinde evde yakınlarınca hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, şehidin babaannesinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

BABAYA ANJİYO YAPILDI

Şehidin babası Mehmet Özkaya'nın Karabük'teki hastanede anjiyo olmasından dolayı oğlunun cenazesinin yarın öğle vakti Arıt Merkez Camii'nde kılınacak namaz sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİDİN BABAANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Torununun şehit olduğu haberinin verilmesinin ardından hayatını kaybeden babaannesi Fatma Özkaya, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Balat köyü İmze Mahallesi'nde toprağa verildi.

Köy muhtarı Şaban Tokses, "Dün akşam saatlerinde bizi garnizondan aradılar sonra şehit haberini aldık. Şehit haberini aileye bildirdikten sonra babası kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan babaannesi Fatma Özkaya da sabah saatlerinde hayatını kaybetti" dedi.

Öte yandan şehit Fatih Özkaya'nın, geçen yıl eylül ayında evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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