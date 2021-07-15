Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel AKIN VAR! Son dakika! Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
ABONE OL

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri ziyaret ediliyor.

AKIN VAR! Son dakika! Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
0:00 / 0:00
AA

15 Temmuz'un 5'inci yılında, ortaya koyduğu kahramanlıkla darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu. Ziyaretçiler çocuklarına onun yaptığı kahramanlıkları anlattı. Ziyarete gelenler duygulu anlar yaşadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Hüseyin Pekmez (45), AA muhabirine, şehide vefa borcunu ödemek için geldiklerini söyledi.

Şehidin kabrinde dua okuduklarını belirten Pekmez, "Çok buruk, hüzünlüyüz. Anlatılacak gibi değil. Ailemle geldik. Çocuklarımıza burayı gösterdik, şehidimizi, yaptığı kahramanlığı anlattık." dedi.

Düzce'den gelen Hüseyin Erdem de şehidin kabrine geçen sene ziyaret etmeyi istediğini ancak bu sene nasip olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Pişman oldum gelemediğime, 'Bu sene mutlaka gitmeliyim.' dedim. Şehidin acılarını paylaşmak, yaptıklarını anlamak, hissetmek, o ruhu yaşamak için geldik. Ailemle beraber dualarımızı yaptık. Bir gecede Türkiye'nin dünyadaki konumu değişmiş oldu. Yaptığı fedakarlıktan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Herkesin bunu bilip, anlayıp sahip çıkması lazım. Yarınlara taşıması lazım. Herkesin burayı ziyaret etmesinde fayda var."

Ziyaretçiler 73 yaşındaki Fatma Koçyiğit de onun için çok üzüldüklerini ifade ederek, "Onu çok seviyoruz, Allah nurlar içinde yatırsın, şefaatlerinden mahrum bırakmasın. Allah'ım yanına alır bizi inşallah. Türkiye'mize, milletimize ve devletimize Allah bol sabır versin, kolaylıklar versin. Her sabah namazı şehitlerimize, dağdaki Mehmetçiklerimize, hükûmetimize, milletimize, 'Pis hastalıktan korusun, onlara silah atan ellerden korusun, gören gözleri kör et.' diye dua ediyorum. Düşmanlara her zaman beddua ediyorum. Rabb'im inşallah dualarımızı kabul eder, silah attırmaz, gözlerine göstermez, her zaman bu şekilde dua ediyorum. Şehidimiz vatanı uğruna canını verdi. Allah'ım ona şefaat etsin. O bizleri kurtardı, Allah'ım da onu kurtarsın. Ona çok minnettarım." diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı
GÜNDEM Rize'de sağanak sonrası korkutan görüntüler!
2021 DGS kontenjanları nedir? ÖSYM açıkladı! 2021 DGS taban puanları ve tavan puanları açıklandı!
GÜNDEM 2021 DGS taban-tavan puanları belli oldu!
Deprem mi oldu, nerede? 15 Temmuz AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
GÜNDEM Son depremler 15 Temmuz
ÖSYM sınavları ne zaman? YÖKDİL, TUS, ALES başvuru tarihleri ne? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi
GÜNDEM 2021 ÖSYM sınav takvimi
AYEDAŞ-BEDAŞ DUYURDU! İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler! Elektrik kesintisi sorgula
GÜNDEM İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
15 Temmuz görselleri 2021! İşte hafızalara kazınan 15 Temmuz fotoğrafları ve resimleri
GÜNDEM 15 Temmuz fotoğrafları ve görselleri
15 Temmuz'un 5'inci yıldönümü! Habertürk yazarları yazdı
GÜNDEM 15 Temmuz'un 5'inci yıldönümü! Habertürk yazarları ...
15 Temmuz Perşembe İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları
GÜNDEM İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
SEL FELAKETİ! Son dakika haberi... Rize'deki felaketten bir acı haber daha!
GÜNDEM Rize'deki felaketten bir acı haber daha!
15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? Bugün aşı olunabiliyor mu?
GÜNDEM 15 Temmuz'da hastaneler açık mı, aşı olunabiliyor mu?