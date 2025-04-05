Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği evin temeli atıldı

Çorumun Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde 22 Şubatta düzenlenen törenle cenazesi toprağa verilen Uslu için mevlit okutuldu.

Ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çorum Valiliği aracılığıyla köydeki eski evlerinin yerine inşa edilecek evin temel atma törenini düzenledi.

Uslu’nun 20 Şubat’ta şehadet haberi geldiğinde ailesiyle temasa geçtiklerini belirten Çorum Valisi Ali Çalgan, ”Şehidimizin cenazesini 22 Şubat’ta, uğruna şehit olduğu vatan topraklarına defnettikten sonra, şehidimizin babası ile yaptığımız görüşmede, kendisinin ailesine bir ev yapma hayali olduğunu öğrendik. Bu bilgiyi Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ilettik ve derhal ne gerekiyorsa yapılması talimatını aldık.” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un en kısa zamanda, ailenin istediği yere ev yapılması talimatını verdiğini dile getiren Çalgan, "İnşallah proje ile şehidimizin hayali olan evi yapmış olacağız. Şehitlerimiz ve yakınları için ne yapsak azdır. Biz sadece vazifemizi yapanlardan olmak istiyoruz. Onların hakkını ödememiz mümkün değildir. Candan aziz bir şey yoktur. Şehitlerimiz vatan, bayrak, ezan için canlarını feda ettiler.” diye konuştu.