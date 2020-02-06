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Şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler kaldı!

Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin’nden geriye, 3 aylık kızıyla işe gitmeden önde vedalaştığı duygusal görüntüler kaldı

Van çığ faciası
İHA

Van'daki çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucularının birisi olan Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin’in naaşı, toprağa verilmek üzere baba ocağı Çine ilçesine uğurlandı.

 

İHA'nın haberine göre, şehitten geriye ise bir okul arkadaşının paylaştığı görüntüler kaldı. Görüntüde 3 aylık kızını öperek, “İşe gitmem lazım babam. İşe gitmezsem nasıl ekmek yiyeceğiz o zaman. Çalışmam lazım kızım. Gelince ben seni öperim olmaz mı?” diyen şehidin, bu sözleri okuyanları duygulandırdı.

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