Şeker-İş Genel Başkanı Gök'ten nitelikli ve belgeli iş gücü vurgusu

Pancardan şeker üretiminde verimlilik ve kaliteyi artıracak dört yeni ulusal meslek standardı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök yaptığı açıklamada bu standartların; verimlilik, kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile istihdam gibi temel alanlarda ciddi katkılar sağlayacağını vurguladı.

“SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA UYGUN EĞİTİMLERİN VERİLMESİNE OLANAK TANIYOR”

Gök şunları söyledi: “Mesleki yeterlilik açısından bu standartlar, pancardan şeker üretimi alanındaki çalışanların sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin açık bir şekilde tanımlanmasını sağlamaktadır. Bu sayede hem mevcut çalışanların gelişim ihtiyaçları belirlenebilmekte hem de yeni işe alımlarda daha nitelikli insan kaynağı temin edilmektedir. Aynı zamanda, mesleki eğitim kurumlarına içerik oluşturmak açısından da yol gösterici olan bu standartlar, sektörün ihtiyaçlarına uygun eğitimlerin verilmesine olanak tanımaktadır.”

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Belirlenen standartların iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Gök, “Üretim süreçlerinde karşılaşılan fiziksel ve kimyasal riskler göz önünde bulundurularak, alınması gereken önlemler detaylı şekilde açıklanmıştır. Bu da çalışan sağlığını korumanın yanı sıra, işverenlerin yükümlülüklerini sistemli bir biçimde yerine getirmelerini sağlamaktadır” dedi.