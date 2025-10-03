Habertürk
Habertürk
        Şeker pancarı alım fiyatı revize edildi

        Şeker pancarı alım fiyatı revize edildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 Eylül Salı günü açıkladığı ton başına 2 bin 975 lira olan 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatını 125 TL artırarak 3 bin 100 lira olarak revize etti

        Giriş: 03.10.2025 - 07:59 Güncelleme: 03.10.2025 - 07:59
        Şeker pancarı alım fiyatı revize edildi
        Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 3 bin 100 lira olarak revize ettiğini duyurdu. Öte yandan Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmişti.

        Tarım ve Orman Bakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımı şöyle:

        "TÜRKŞEKER 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı güncellendi. Türkşeker sanayimizin 100. yılında, çiftçimizin emeğini ve alın terini korumak amacıyla, 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı baz alım kesin fiyatı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle güncellenmiştir.

        Bu kapsamda, kota tamamlama primi ile birlikte şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3.100 TL olacaktır. Çiftçimizin kazancını daha da artıracak bu güncelleme, üretim zincirimizin güçlenmesine önemli katkı sağlayacaktır.

        Türkşeker olarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza üreticilerimiz adına şükranlarımızı arz ediyor; alınan bu kararın çiftçimize, sanayimize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyoruz."

